Nij Smellinge scoort hoog bij onderzoek Elsevier

Publicatie: vr 01 december 2017 14.00 uur

DRACHTEN - Ziekenhuis NIj Smellinghe hoort volgens weekblad Elsevier bij de kopgroep van ziekenhuizen in Nederland. In totaal werden 83 ziekenhuizen door het hele land beoordeeld op 777 verschillende punten.

Het onderzoek was verdeeld in drie categorieën: patiëntgerichtheid, medische zorg en het financieel gezond zijn van de organisatie. Het Drachtster ziekenhuis scoort met name hoog op het onderdeel medische zorg. Daar behaalden zij de maximale beoordeling.