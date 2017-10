Lijnbus eindigt in sloot langs Dokkumerwei

Publicatie: vr 27 oktober 2017 13.03 uur

WETSENS - Op de Dokkumerwei bij Wetsens is vrijdag omstreeks 11.05 uur een lijnbus in de sloot terechtgekomen. Tijdens het ongeval werd de bus bestuurd door de buschauffeur, hij was ook de enige inzittende.

Aanvankelijk werden de hulpdiensten groots gealarmeerd voor een melding van een voertuig te water. De brandweer van Dokkum, het oppervlaktereddingsteam van Burgum en duikers uit Leeuwarden werden gevraagd spoedig ter plaatse te komen. Ook een ambulance en meerdere politie-eenheden reden naar Wetsens.

Bij aankomst van de eerste hulpdiensten, bleek hulp van de duikers en het oppervlaktereddingsteam overbodig. De buschauffeur had het voertuig zelfstandig verlaten en werd door het ambulancepersoneel gecontroleerd. Hij bleek niet gewond te zijn geraakt. Vrijdag later op de middag wordt de bus geborgen.