Drietal opgepakt na plegen van 'nepaanslag'

Publicatie: ma 16 oktober 2017 20.23 uur

DRACHTEN - De politie heeft zondag drie jongeren opgepakt nadat ze een misplaatste grap hadden gemaakt in het centrum van Drachten. Rond 15.15 uur gooiden ze op het Moleneind een tas met inhoud naar een vol terras en riepen daarbij 'Allahu Akbar'. Ze renden daarna weg.

De kreet wordt vaak gebruikt door daders van terroristische aanslagen en de schrik zat er bij de mensen op het terras flink in. Eén van de bezoekers heeft in een reflex de tas gepakt en deze in het water gegooid terwijl een andere 112 belde.

De politie is ter plaatse gekomen en wist korte tijd na het voorval twee 15-jarige en een 16-jarige jongen uit Drachten, Surhuisterveen en Buitenpost aan te houden. Al snel werd bij de agenten duidelijk dat het om een zeer misplaatste grap ging. De jongens betuigden meteen al spijt. Een spel wat zij speelden, waarbij ze elkaar uitdaagden om opdrachten uit te voeren, was uit de hand gelopen. Op dat moment stonden de centralisten op de meldkamer al klaar om alle specialistische eenheden in Nederland te waarschuwen die in actie komen als er een terroristische aanslag of dreiging is. Dat bleek niet nodig te zijn.

De drie jongens hebben de rest van de middag en avond op het bureau doorgebracht voor onderzoek en verhoor. Ze zijn in de avond door hun ouders opgehaald. De uiteindelijke afhandeling van de strafvervolging gaat via het Openbaar Ministerie en zal voor de jongens verstrekkende consequenties hebben.