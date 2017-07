Drachtster vindt zijn boot terug in Leeuwarden

Publicatie: za 01 juli 2017 10.18 uur

DRACHTEN - Een booteigenaar uit Drachten wist deze week zijn gestolen boot terug te vinden in Leeuwarden. Hij had donderdag bij de politie aangifte gedaan van de diefstal. Hij wachtte het politieonderzoek niet af en besloot om zelf op onderzoek uit te gaan.

Aan de Snekertrekweg in Leeuwarden trof de Drachtster donderdag rond 20.50 uur zijn boot aan. De politie werd gebeld en agenten wisten een 46-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan te houden. Hij bevond zich op de boot op dat moment. Hij is aangehouden op verdenking van heling.