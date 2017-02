Hennepkwekerij opgerold in Burgum

Publicatie: wo 15 februari 2017 16.30 uur

BURGUM - In een loods aan de Elingsloane heeft de politie woensdagmiddag een hennepkwekerij ontdekt. De kwekerij was verstopt op een bovenverdieping in een loods. Het betrof volgens de recherche een professionele kwekerij waarbij de plantjes geautomatiseerd water en voeding kregen. Er werden zo'n 291 plantjes geteld. De stroom werd in de meterkast van het gebouw voor de meter afgetapt. In het gebouw worden verschillende loodsen verhuurd en zijn ook kantoren gevestigd.

Er werden woensdag op meerdere plaatsen kwekerijen opgerold. De kwekerij was onderdeel van een uitgebreid onderzoek van de politie naar grootschalige hennepteelt.

