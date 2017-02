Inval bij growshop in Drachten

Publicatie: wo 15 februari 2017 15.00 uur

DRACHTEN - De politie heeft woensdag een inval gedaan bij de growshop Het Groene Doel aan de Roef 15c in Drachten. Er zijn bergingsvoertuigen ter plaatse gekomen om goederen in beslag te nemen. Het is op dit moment nog onduidelijk wat er allemaal precies in beslag is genomen. In elk geval is er door de politie een heftruck, aanhanger en pompkar in beslaggenomen.

Nadere informatie volgt later