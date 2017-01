Geen asbest vrijgekomen bij brand in Kollum

Publicatie: do 26 januari 2017 14.50 uur

KOLLUM - Er is geen asbest vrijgekomen bij de brand in een woonboerderij aan de Voorstraat 79 in Kollum. Dat blijkt uit onderzoek. De gemeente Kollumerland heeft donderdag de direct omwonenden per brief ingelicht over de situatie.

Naar aanleiding van de brand, die maandagnacht plaatsvond, is er op 25 januari door een gecertificeerd bedrijf een asbestinventarisatie uitgevoerd. Uit de rapportage blijkt dat er geen asbest is aangetroffen.