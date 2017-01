Grote brand verwoest woonboerderij in Kollum

Publicatie: di 24 januari 2017 03.52 uur

KOLLUM - Op de Voorstraat in Kollum heeft in de nacht van maandag op dinsdag een grote brand gewoed in een woonboerderij. De brandweer van Kollum werd om 01:50 uur gealarmeerd. Bij aankomst van de brandweer was de brand al uitslaand.

Hierop is gelijk opgeschaald naar grote brand waarop de brandweerkorpsen van Buitenpost en Grijpskerk ter plaatse kwamen. De hoogwerker van Dokkum kwam ook ter plaatse maar hun inzet was niet nodig. De brandweer van Burgum kwam met groot water transport ter plaatse.

De nabluswerkzaamheden zullen nog enkele uren in beslag nemen. Om 3:30 uur is het sein brandmeester gegeven. De woonboerderij kan als verloren worden beschouwd. De bewoners waren niet thuis. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De Voorstraat werd voor het verkeer afgesloten door de politie.

