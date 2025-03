Nieuwe pont rondje Drachten klaar; fietsroute niet

regionaal wo 26 maart 2025, 11:49

DRACHTEN - De nieuwe elektrische pont voor een fietsrondje vanuit Drachten via het Gaastereiland naar Eibertsgeasten en Opeinde is medio april 2025 klaar, maar de benodigde vergunningen nog lang niet. ELP-raadslid Chiel Bolt verbaast zich over het feit dat de nieuwe Omgevingswet de realisatie van de fietsroute eenvoudig had moeten maken, maar praktijk is dat de projectleider onder de regeldrift zucht, zo schetste Bolt tijdens de vergadering van de Ronde Tafel dinsdagavond in het gemeentehuis van Smallingerland.

Het vergt nogal wat inzet om de vergunningen van provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en ook van de gemeente zelf rond te krijgen, citeerde ELP' er Bolt uit een artikel in de Leeuwarder Courant, waarin wordt vermeld dat het pontje weliswaar in april 2025 van de werf komt, maar niet eerder dan in het voorjaar van 2026 op de nieuwe route vaart. En dat de plannen er in 2022 al lagen.

In een serie vragen informeerde de het ELP-raadslid naar de oorzaak van het oponthoud. Hij is ook benieuwd naar de extra kosten van het oponthoud en de vertraging. De nieuwe aanlegplaatsen, die voor het pontje worden aangelegd, stuiten mogelijk ook op tegenstand in de benodigde procedures. Bolt vroeg zich ook af of inmiddels naar alternatieve mogelijkheden is gekeken.

De vijftienduizend verwachte fietsers per jaar moeten nog even geduld oefenen. Wethouder Robin Hartogh Heys kreeg de vragen van het ELP-raadslid dinsdagochtend onder ogen en was tot de conclusie gekomen dat hij de antwoorden 's avonds tijdens de vergadering niet kon ophoesten. "Dit vereist zorgvuldigheid." Over een week stuurt hij ze naar de ELP-fractie en de gemeenteraad.