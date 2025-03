Gemeente Noardeast-Fryslân stopt met gebruik van X

lokaal nieuws wo 26 maart 2025, 11:23

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân heeft besloten om niet langer actief te zijn op het social media platform X (voorheen Twitter). Volgens de gemeente heeft het platform sinds de overname door Elon Musk een negatieve ontwikkeling doorgemaakt.

De gemeente wijst op het gebrek aan fact-checking en moderatie, wat heeft geleid tot meer twijfelachtige content en desinformatie. Ook de dubieuze algoritmes en extreme uitlatingen op het platform zijn redenen voor dit besluit.

Daarnaast merkte de gemeente dat het contact met inwoners via X steeds minder werd, zeker in vergelijking met andere communicatiekanalen. Inwoners kunnen gemeentelijke informatie blijven volgen via de website, de gemeentepagina in de Nieuwe Dockumer Courant en andere social media kanalen van de gemeente.