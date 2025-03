Wethouder Jouta nu op werkbezoek naar Faeröer-eilanden

Auke Iedema wo 26 maart 2025, 10:42 regionaal wo 26 maart 2025, 10:42

DOKKUM - Wethouder Hanneke Jouta van de gemeente Noardeast-Fryslân gaat in mei op werkbezoek naar de Faeröer-eilanden. Het college van B&W heeft toestemming verleend voor deze reis, die plaatsvindt van 7 tot 10 mei 2025. De focus van het bezoek ligt op het gebruik van de minderheidstaal Faeröers in overheid, cultuur en onderwijs.

Het werkbezoek wordt georganiseerd vanuit de provincie Fryslân. Tijdens haar verblijf staan bezoeken gepland aan het parlement, de universiteit van de Faeröer-eilanden en de bibliotheek. De Faeröer-eilanden zijn een autonoom onderdeel van het koninkrijk Denemarken, waar naast het Deens ook het Faeröers wordt gesproken.

Dit is de tweede buitenlandse reis van wethouder Jouta in korte tijd. In april bezoekt zij de Schotse hoofdstad Edinburgh, waar zij de voorstelling Matthew Bourne's Swan Lake bijwoont. Dat driedaagse bezoek, dat door sommigen werd bestempeld als een "cultureel snoepreisje", heeft als doel inzichten op te doen over het organiseren van grootschalige culturele producties.

Net als bij het vorige bezoek heeft het college de gemeenteraad conform de Gedragscode Bestuurlijke Integriteit geïnformeerd over de voorgenomen reis.