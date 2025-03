Stroper gepakt met honderden ganzeneieren en preparaten

regionaal di 25 maart 2025, 21:36

BUITENPOST - Een man uit de gemeente Achtkarspelen is maandag op heterdaad betrapt en aangehouden door de 'Groene BOA's' van de FUMO, samen met politieagenten van Team Milieu.

Er kwam een melding binnen dat een man in een natuurgebied (waarvan de toegang verboden was) bij ganzennesten in de buurt aanwezig was. De BOA's en agenten zijn direct een onderzoek gestart.

144 ganzeneieren

Bij een doorzoeking van zijn woning werden 144 ganzeneieren, verboden vuurwapenmunitie, zes ongeringde fazanten en een opgezette otter zonder de juiste vergunning aangetroffen.

Alle goederen zijn in beslag genomen. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt voor meerdere strafbare feiten.

