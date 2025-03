Gemeente stelt het voorlopige ontwerp Harddraverspark vast

Noardeast-Fryslân di 25 maart 2025, 11:38 lokaal nieuws di 25 maart 2025, 11:38

DOKKUM - De herinrichting van het Harddraverspark in Dokkum is een stap dichterbij. Het college van B&W van Noardeast-Fryslân stelde dinsdag het voorlopige ontwerp vast. Volgens de planning vindt de aanleg van het park in 2027 plaats.

Het vernieuwde stadspark moet een plek worden voor sport, ontspanning, en recreatie. Het krijgt wandelpaden, veel groen, een horecapunt, zwemplek, en lodges, camper- en kampeerplekken.

Er is budget voor de basis van het park

Gezien de prijsontwikkelingen en de grootte van het project rekende de gemeente de plannen afgelopen maanden door. Drie grote aannemers die actief zijn in de regio hielpen de kosten in beeld te brengen. Er is 5,7 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van het park. "Ik bin bliid dat wy safier binne, mei dit budzjet kin de basis fan it park oanlein wurde. Dat is in goed begjin en in flinke upgrade fan wat it park no is." vertelt wethouder Hanneke Jouta.

"Foar de ekstra ûntwikkelingen sjogge wy oft wy jild krije kinne út de regiodeal mei it Ryk. It sil fansels ôfwoegen wurde moatte mei oare projekten yn de regio. Mar ik hoopje dat it slagget, want dan kinne wy de ekstra ûntwikkelingen ek fuortendaliks dwaan."

Op 10 en 16 april 2025 komt de gemeenteraad bij elkaar over het Harddraverspark

Donderdag 10 april 2025 (It Petear) licht de wethouder in de raadszaal het voorlopige ontwerp toe. Inwoners, betrokkenen en anderen kunnen dan inspreken. Op 16 april is er It Debat. Het college verwacht juli 2025 helderheid over de mogelijkheden voor de regiodeal. Als er extra geld komt, dan komen er onder andere speelelementen, kunstwerken en fruitboomgaarden in het park. Het nieuwe park is in 2028 klaar.