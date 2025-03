Georgische winkeldieven verstoppen gestolen spullen in auto

regionaal ma 24 maart 2025, 16:30

LEEUWARDEN - Twee Georgische asielzoekers zijn wegens diefstal en heling van drogisterijartikelen van het Kruidvat veroordeeld tot gevangenisstraffen. Beide mannen, 33 en 40 jaar oud, verschenen maandagmiddag niet op de zitting van de politierechter.

Kentekenplaat bewust beschadigd

De mannen werden op 2 oktober vorig jaar in Dokkum aangehouden door medewerkers van Handhaving. Ze reden in een auto waarvan de kentekenplaat bewust beschadigd leek te zijn. In de auto lagen een speciaal voor winkeldiefstallen geprepareerde tas en een paar sterke magneten om beveiligingslabels onklaar te maken.

Verborgen ruimtes

De boa's vonden in het voertuig een paar verborgen ruimtes, waar gestolen drogisterijartikelen in verstopt lagen. De meeste spullen waren gestolen bij Kruidvatfilialen in Damwâld, Drachten en Marum. De 33-jarige bleek verantwoordelijk te zijn voor de diefstallen. Hij werd herkend op camerabeelden.

Een maand cel wegens heling

De man is sinds april vorig jaar in Nederland en is al een aantal malen veroordeeld voor het plegen van winkeldiefstallen. De andere verdachte was noodgedwongen in de auto blijven zitten. Wegens problemen met de accu dreigde de motor af te slaan. Hij werd veroordeeld tot een maand cel voor heling van de gestolen goederen.

Spullen gekocht bij Bazaar in Beverwijk

De 40-jarige verklaarde bij de politie dat hij de in de auto aangetroffen spullen voor 400 euro had gekocht op de Bazaar in Beverwijk. Dat verhaal ging er bij de officier van justitie en de rechter niet in. Deze verdachte had in maart van dit jaar ook nog parfum gestolen bij Ici Paris XL in Groningen. Hij moet drie maanden zitten.