Slachtoffer mishandeling bij caravan breekt kaak en gaat knock-out

regionaal ma 24 maart 2025, 14:40

E-mail Facebook Threads WhatsApp Kopieer link reageren

LEEUWARDEN - Twee verdachten, een 19-jarige inwoner van Franeker en een 22-jarige inwoner van Noordwolde, stonden maandag voor de rechter omdat ze in juli vorig jaar op een feestje in De Hoeve iemand knock-out zouden hebben geslagen.

Te dronken om op de benen te staan

De verdachten hadden het latere slachtoffer uit de caravan gezet omdat hij vervelend was

Op wat er op het feestje – in juli vorig jaar, in een caravan in De Hoeve – was en de aanwezigen op het feest bedreigde, verbaal en met een mes. Het slachtoffer was volgens meerdere getuigen te dronken om op zijn benen te staan.

Bedreigd met 'gravity knife'

Volgens de Noordwoldiger had de man, voor hij door de verdachten naar buiten was gewerkt, in de caravan een vrouw met het mes, een zogeheten 'gravity knife', had bedreigd. Buiten werd er over en weer geslagen en zou het slachtoffer zijn gevallen, volgens de Noordwoldiger viel hij met het hoofd tegen de caravan.

Slachtoffer ging knock-out

De man ging knock-out, waarop de verdachten hem aan de overkant van de weg in het gras in de stabiele zijligging gelegd, nadat ze zich ervan hadden vergewist dat het slachtoffer nog leefde. Toen hij werd gevonden, lag het slachtoffer in een sloot. De man had zijn kaak op meerdere plaatsen gebroken en een aantal tanden zaten los.

Rekening met aandeel van het slachtoffer

Het slachtoffer diende een smartengeldclaim in van 5000 euro. De rechter vond de vordering te ingewikkeld en wees hem af. De rechter hield bij de straf wel rekening met het aandeel van het slachtoffer in het ontsporen van de situatie. De Franeker is na een eerdere veroordeling in behandeling gegaan, hij kreeg een werkstraf van 40 uur. De Noordwoldiger moet 80 uur gratis werken.