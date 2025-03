Jantje de Boer-Veenstra uit Buitenpost viert 103e verjaardag

regionaal ma 24 maart 2025, 13:18

BUITENPOST - Mevrouw De Boer uit Buitenpost vier deze maandag haar 103e verjaardag. Burgemeester Jouke Douwe de Vries van Achtkarspelen bracht die dag een bezoek om haar te feliciteren namens de gemeente.

Jantje de Boer - Veenstra werd geboren in 1922 in de gemeente Heerenveen en woonde jarenlang in Lippenhuizen. Later woonde ze in het Noord-Hollandse Zwaag met haar man Rindert de Boer.

Samen kregen ze 3 kinderen, 7 kleinkinderen en inmiddels zijn er 11 achterkleinkinderen. Tot groot verdriet overleed meneer De Boer in 2002.

Sinds een val woont mevrouw De Boer in Haersmahiem te Buitenpost, waar ze het erg naar haar zin heeft. Ze geniet van gezelschap, eet samen met medebewoners en speelt graag een spelletje of bingo. Haar verjaardag viert ze zondag met haar naaste familie.

