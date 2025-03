Vrouw (37) betrapt op rijden onder invloed

lokaal nieuws ma 24 maart 2025, 12:13

DAMWALD - Een 37-jarige automobiliste uit de gemeente Dantumadiel werd zondagnacht betrapt op het rijden onder invloed. Ze werd omstreeks 3.45 uur van de snelweg A7 gehaald door de politie.

Even daarvoor zagen de agenten de bestuurster slingeren en een stoeprand raken bij het verlaten van een rotonde.

De blaastest wees uit dat de vrouw te diep in het glaasje had gekeken. Op het bureau blies ze 275 µg/l op het ademanalyse-apparaat. Ze kreeg een proces-verbaal en een rijverbod opgelegd.

Hoeveel mag je drinken?

Er gelden in Nederland twee limieten voor het gebruik van alcohol in het verkeer. De toegestane hoeveelheid wordt uitgedrukt in µg/l (microgram per liter, vaak uitgesproken als uu-gee-el). Als beginnende bestuurder is de limiet 88 µg/l, daarna 220 µg/l.