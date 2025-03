Nabestaanden tonen steun voor verplaatsing oorlogsmonumenten

regionaal ma 24 maart 2025, 12:05

DRACHTEN - De plannen voor de verplaatsing van de oorlogsmonumenten van het Van Haersmapark naar het Kyriat Onoplein in Drachten krijgen brede steun van nabestaanden en betrokken organisaties, ondanks recente kritiek van oud-minister Piet Adema. In een gezamenlijke verklaring spreken diverse belanghebbenden hun waardering uit voor het zorgvuldige proces dat de gemeente Smallingerland heeft doorlopen.

"Wij zijn positief over het verplaatsen van oorlogsmonumenten naar het Kyriat Onoplein," aldus de verklaring, die is ondertekend door vertegenwoordigers van onder meer de Joodse nabestaanden, de Roma en Sinti gemeenschap, Arriva (opvolger van de Nederlandse Tram Maatschappij), Stichting Veteranen Comité Drachten en de nabestaanden van KNIL-militairen.

Rommelig

De huidige locatie in het Van Haersmapark kent volgens de betrokkenen meerdere nadelen. "De locatie van de monumenten in het park doet de slachtoffers geen recht. Omdat de monumenten door de jaren heen zijn geplaatst is er geen eenheid en komt het rommelig over," stellen zij. Ook wijzen ze erop dat het problematisch zou zijn om nog twee geplande monumenten in het park te plaatsen.

Historische vergissing

Oud-minister Adema noemde de verplaatsing eerder in de Leeuwarder Courant "een historische vergissing" en verwees naar de sterke historische band tussen het monument en het park, waar tijdens de oorlog een belangrijke verzetshaard was gevestigd. Hij pleitte ervoor de monumenten in het park te behouden, mogelijk op een andere locatie binnen het park.

Voordelen

De betrokken nabestaanden en organisaties delen deze mening echter niet. Na uitvoerige gesprekken met de gemeentelijke werkgroep, geleid door Peter Boomsma, zijn zij overtuigd geraakt van de voordelen van het Kyriat Onoplein.

Uitbreiding met twee monumenten

"Dit plein is goed bereikbaar en vindbaar, uitstekend toegankelijk voor het publiek, gemakkelijk vindbaar voor bezoekers, is vandalismeproof en er is genoeg ruimte om alle zes monumenten voldoende tot hun recht te laten komen," vermeldt hun gezamenlijke verklaring.

Aandacht voor omgekomen Drachtsters

Op de nieuwe locatie, die volgens een tulpvormig ontwerp wordt ingericht, wordt voor het eerst ook aandacht besteed aan 15 inwoners van Drachten die zijn omgekomen tijdens of als gevolg van de Tweede Wereldoorlog.

Op de nieuwe plek verschijnt ook een monument voor de veteranen en de nabestaanden van de KNIL-militairen. Het veteranenmonument zal op 12 april om 14.00 uur officieel worden onthuld op het nieuwe herdenkingsplein.