Tentoonstelling 75 jaar Philips Drachten in Museum Dr8888

DRACHTEN - In Museum Dr8888 is nu de tentoonstelling '75 jaar Philips Drachten - Mens, Machine en Maatschappij' te zien. De tentoonstelling is een eerbetoon aan de rijke geschiedenis van deze ontwikkel- en productielocatie en tegelijkertijd een vooruitblik naar de toekomst. Via filmportretten, foto's en iconische innovatieve Philipsproducten wordt het verhaal verteld van een fabriek die veel meer is dan een werkplek.

In 1950 rolde in Drachten het eerste Philips scheerapparaat van de band, het begin van jaren vol nieuwe technologie. De fabriek groeide uit tot een plek voor vernieuwing, waar productielijnen steeds efficiënter werden en vrouwen hun plek op de werkvloer veroverden. Philips Drachten was niet alleen een plek van innovatie; het was een plek van hard werken en vakmanschap als belangrijk onderdeel van de stad en de mensen die er wonen.

Oud-medewerkers delen in de tentoonstelling hun herinneringen aan een tijd waarin de ontwikkel- en productielocatie veel werk en kansen bood aan de regio. Ingenieurs van nu vertellen over de nieuwste ontwikkelingen en de uitdagingen van een veranderende wereld. Hun verhalen zijn vastgelegd door filmmakers Eva van Barneveld, Johanneke Dijkstra en fotograaf Jedidja Smalbil, waardoor verleden, heden en toekomst samenkomen.

Bezoekers worden uitgenodigd om hun herinneringen te delen en mee te denken over de toekomst: welke innovaties staan ons te wachten? Hoe blijft Drachten een pionier in technologie en design? Ideeën kunnen worden toegevoegd aan de tijdlijn, en persoonlijke voorwerpen zijn welkom.

Geïnteresseerden kunnen hun object digitaal aanmelden via e-mail philips@museumdrachten.nl. Bij selectie ontvangen zij een uitnodiging van Museum Dr8888 om hun bijdrage tentoon te stellen.

