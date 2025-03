Oorlogsmonumenten verhuizen naar centrum Drachten

zo 23 maart 2025

DRACHTEN - In het kader van de grootschalige renovatie van het Van Haersmapark in Drachten worden momenteel de oorlogsmonumenten verplaatst naar het Kyriatonoplein in het centrum. Het veteranenmonument zal officieel worden onthuld op Veteranendag (12 april om 14:00 uur) op het nieuwe herdenkingsplein.

De verplaatsing is onderdeel van een omvangrijk project om het rijksmonumentale park in zijn historische glorie te herstellen. De gemeente Smallingerland heeft op 7 juni 2023 besloten tot deze opknapbeurt, waarbij het monumentale deel van het park wordt gerestaureerd volgens de vermoedelijke oorspronkelijke ontwerpen van landschapsarchitect Vlaskamp.

Het Van Haersmapark, één van de twee rijksmonumentale parken in Smallingerland, krijgt met deze renovatie weer de allure die past bij zijn historische betekenis. De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang.

De originele Groot van Haersma State uit Oudega, waarvan delen in 1841 werden gebruikt voor de bouw van Haersma State in Drachten, vormt het historische middelpunt van het park. Met de verplaatsing van de oorlogsmonumenten naar een centralere plek in Drachten wil de gemeente beide historische elementen beter tot hun recht laten komen.

