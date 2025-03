Sobere overwinning op hekkensluiter voor VV Buitenpost

Pier Schotanus zo 23 maart 2025, 18:47 sportnieuws zo 23 maart 2025, 18:47

E-mail Facebook Threads WhatsApp Kopieer link reageren

BUITENPOST - In eigen huis heeft VV Buitenpost met 2-0 gewonnen van VV Roden. Een vroege rode kaart bij de bezoekers haalde de angel uit de wedstrijd. Joran Olijve scoorde van elf meter, Noureddine Boutzamar via een mooie vrije trap.

"Sorry, jongens", klinkt het na ruim twintig minuten uit de mond van de aanvoerder van VV Roden. Een paar seconden nadat hij een kopbal van Joran Olijve met zijn hand van de doellijn heeft gehaald, loopt hij balend naar de kant. Rode kaart. De penalty is een koud kunstje voor Olijve.

"De rode kaart was behoorlijk bepalend", aldus Buitenpost-trainer Kevin Waalderbos. Met tien man trekt Roden zich terug op eigen helft, hopend op een uitbraak. Buitenpost heeft veel de bal, maar voor rust is er geen gevaar meer.

"We verwachten meer van onszelf"

In de tweede helft begint Roden iets meer te jagen op de gelijkmaker. Het ontbreekt de nummer laatst van de 1e klasse H aan stootkracht om trefzeker te worden. Buitenpost neemt het initiatief weer volledig over in het laatste halfuur. Na een mooie aanval schiet Gerbrand Waaksma in het zijnet. Een voorzet van Youri Sletering ploft bijna binnen door de harde wind op Sportpark De Swadde.

Invaller Nouredinne Boutzamar zorgt er met een mooie vrije trap voor dat er nog een keer kan worden gejuicht. Van ruim twintig meter is hij de muur en doelman van Roden te slim af.

Ondanks de drie punten, is Waalderbos niet helemaal tevreden. "We hebben niets weggegeven, maar we hadden de wedstrijd leuker willen maken door meer kansen te creëren. We verwachten meer van onszelf."

Volgende week spelen de Blauwkes opnieuw thuis. Rolder Boys komt op bezoek. De aftrap is om 14.30 uur.

Opstelling Buitenpost: Kevin van der Meulen (C), Wim de Vries, Bernd Douma, Ron Janzen, Youri Sletering, Edwin Schaafsma, Willem de Boer (77. Noureddine Boutzamar), David Kazimier, Rik Weening (66. David Albert Villalta), Joran Olijve, Gerbrand Waaksma (66. Rolf Dijk)

Scoreverloop: 1-0 (Joran Olijve), 2-0 (Noureddine Boutzamar)

Gele kaarten: Rik Weening, Ron Janzen

Rode kaart: Rick Renkema (Roden)

Pupil van de week: Julian Westert