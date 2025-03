Frans Saes neemt na 20 jaar afscheid van brandweer Drachten

regionaal zo 23 maart 2025, 17:22

DRACHTEN - Brandweerman Frans Saes werd zondag door zijn collega's in het zonnetje gezet. Na 20 jaar stopt hij met zijn werk als vrijwilliger bij de brandweer in Drachten.

Omdat Frans veel in het buitenland is voor zijn werk bij Philips in Drachten werd de combinatie tussen zijn werk en zijn functie bij de brandweer steeds lastiger. Hij besloot dan ook om na 20 jaar trouwe dienst zijn carrière bij de brandweer in Drachten te beëindigen.

Frans begon zijn carrière bij de brandweer van Philips. Na twee jaar besloot hij ook bij de vrijwillige brandweer van Drachten te gaan. Naast manschap was hij ook bevelvoerder, voertuigbedienaar en één van de ploegleiders binnen het korps. In de afgelopen 20 jaar heeft hij veel mee gemaakt.

Zondag nam zijn ploeg van brandweer Drachten afscheid van Frans. De dag begon bij de Postwagen in Tolbert waar enkele activiteiten werden gedaan.

Vervolgens ging de groep terug naar de kazerne in Drachten. En onder het genot van een Limburgse vlaai (Frans groeide op in Limburg) ging op dat moment "toevallig" de pieper. Voor een brand in de straat van Frans.

In een versierde tankautospuit mocht Saes voor de laatste keer plaatsnemen als bevelvoerder. Omdat hij veel in China is voor zijn werk, stonden er in Chinese tekens op de auto die vertaalde naar "bedankt Frans"

Eenmaal aangekomen op het adres was er een brandje gemaakt op een grasveld vlak bij zijn huis. Frans heeft het brandje vervolgens zelf geblust en heeft nog een laatste keer het sein 'brand meester' afgegeven aan de meldkamer. Vervolgens werd hij bedankt door zijn collega's voor alle jaren. Ook ontving hij een oorkonde.

De dag werd vervolgens afgesloten met een etentje.

