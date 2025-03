Pijnlijke nederlaag vv Kollum tegen Hardegarijp

HURDEGARYP - Pijnlijk in meerdere opzichten. Omdat we in de warming-up Olke de Wit zagen uitvallen door een blessure, omdat we na een kwartier spelen Max de Jong met een blessure zagen uitvallen, omdat we na 80 minuten de sterk spelende Luca Peterson weggestuurd zagen worden met een onterechte rode kaart, en vooral omdat we zonder punten weer terug naar Kollum moesten. En dat na een 0-2 voorsprong, een prima wedstrijd waarin er tot de 80e minuut geen vuiltje aan de lucht was.

Vooraf hadden velen getekend voor een puntje, mede door de schorsingen van Johan Schat en Romke Bos en de blessure van Jan Postmus. Uiteraard ook mede door de stand op de ranglijst van vv Hardegarijp. En het uitvallen vlak voor aanvang van Olke de Wit had ook nog enig effect bij de bookmakers.

Maar vv Kollum (in het wit spelend) verraste vriend en vijand. Patrick Holwerda nam moeiteloos de plek van Johan Schat over, Sil Koster liet zien ook in de spitspositie prima uit de voeten te kunnen, Piter Voersma maakte meer meters dan we hem ooit hebben zien lopen, Luuk Piersma was heer en meester op het middenveld, Luca Peterson schakelde de gevaarlijkste man van Hardegarijp uit en Stefan Wijma was hard op weg om the man of the match te worden. En niemand uitgezonderd hebben ze allemaal keihard gestreden en goed gevoetbald. Helaas mocht het niet zo zijn....

Vv Kollum begon weer scherp aan de wedstrijd wat al in de 4e minuut tot de 0-1 leidde. Een prima loopactie en dito voorzet van Bennie de Vries werd door Stefan Wijma tot de 0-1 gepromoveerd. De rest van de 1e helft bleef vv Kollum de overheersende ploeg. Vv Hardegarijp probeerde de Kollumers af te stoppen door fysiek spel. En daarin werden ze gesteund door de scheidsrechter die heel lang zijn kaarten op zak hield.

Het uitvallen van Max de Jong in de 20e minuut was wederom een teleurstelling voor vv Kollum en kwam Hardegarijp natuurlijk goed uit. Maar de oranjehemden rechtten hun ruggen en met Marc Wijma in de ploeg ontstond er misschien nog meer een "over mijn lijk" mentaliteit. Het restant van de 1e helft bleef Kollum de bovenliggende ploeg en gaf het geen enkele kans weg.



De tweede helft weer een prima start van vv Kollum. In de 49e minuut nam Sil Koster de bal fantastisch mee in het 16 meter gebied en bediende hij Stefan Wijma die met een boogballetje beheerst afronde en zo zijn tweede goal van de middag maakte. Vv Hardegarijp is dan de kluts kwijt en weet Kollum alleen nog te ontregelen door het maken van overtredingen. Pas in de 60e minuut leidde dit tot een 1e gele kaart.

In de 62e minuut weet Hardegarijp dan eigenlijk vanuit het niets toch te scoren middels een diagonaal schot. Deze goal geeft de ploeg hoop en vanaf dit moment komt vv Kollum logischerwijs iets meer onder druk te staan. Maar kansen levert het voor Hardegarijp niet op. In de 80e minuut dan een zeer ongelukkig moment. Luca Peterson die een prima pot speelde maakt een overtreding ter hoogte van de middenlijn en wordt tot ieders grote verbazing bestraft met direct rood. Waar de scheidsrechter de hele wedstrijd zeer behoudend was met kaarten had hij het hier met geel af moeten doen.

Maar vv Kollum zit blijkbaar in de hoek waar de klappen vallen. Want in de 86e minuut valt de 2-2. En in de 88e minuut veerde de Kollum bank al op toen Daan Adrichem dicht bij de 2-3 was, maar in de uitbraak die op deze kans volgde viel de goal aan de andere kant en kreeg Kollum het deksel wederom op de neus.

Het is ook de kwaliteit van vv Hardegarijp: 3 kansen 3 goals. Voor vv Kollum is het een dreun: twee weken op rij staan ze met 2-0 voor en staan ze na 90 minuten toch met lege handen. De komende week is er op meerdere fronten werk aan de winkel voor het trainersduo Mulder/de Vries. Maar komende zaterdag zal er om 14.30 uur op sportpark Baensein tegen sc Twijzel ongetwijfeld weer een ploeg staan die 1 doel heeft: 3 punten en zoveel mogelijk winnaars van het minutenspel.