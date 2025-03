Topper levert ONT eerste nederlaag van het seizoen

sportnieuws zo 23 maart 2025, 15:38

OPEINDE - In de clash tussen de nummers één en twee van de competitie kwam ONT al na vier minuten op een 0-1 achterstand. En dat was een kolfje naar de hand van vv Zwaagwesteinde (VVZ). Dat leunde logischerwijs daarna achterover en liet het spel over aan ONT.

Het veldoverwicht van ONT leverde pas in de 86e minuut de gelijkmaker op. Maar, het gelijke spel ontglipte ONT één minuut voor tijd toen VVZ 1-2 scoorde. En zo staan de twee beste ploegen van de 4e klasse C in punten gelijk.

