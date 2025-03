Broekster Boys loopt tegen Winsum zuur en duur verlies op

DAMWALD - Broekster Boys had vorige week een nare smaak overgehouden aan het onterechte verlies bij ON. In de wetenschap dat BB dit seizoen nog niet eerder twee keer achter elkaar verloren had ging men vol goede moed naar de volgende wedstrijd. VV Winsum was de afgelopen jaren een Angstgegner geworden van Broekster Boys maar na de overtuigende 0-4 overwinning eerder dit seizoen leek deze vloek een beetje verdwenen in de hoofden van de spelers en staf. Toch liep het anders.....

Het veld was zaterdag hard en droog. Daarbij kwam een stevige wind vervelend schuin over het veld waaien. Het was voor beide ploegen dan ook geen gemakkelijke opgave om goed en verzorgd spel op de mat te leggen. Het was in de eerste helft een rommelige wedstijd met weinig kansen over en weer. Het lichte veldoverwicht van BB leverde onvoldoende kansen op. Winsum hield goed stand maar kon ook maar weinig gevaar stichten maar kwam naar 35 minuten wel op voorsprong. Ze hadden daar wel een strafschop voor nodig vanwege vasthouden van een van de spelers.

Het leek een makkelijk gegeven pingel maar gezien de weinige protesten tegen deze beslissing zal het wel terecht zijn geweest. Tim Hoff maakte geen fout maar kreeg direct na zijn doelpunt wel geel voor het treiterend juichen richting keeper Hoekstra. De wedstrijd bleef daarna aardig in evenwicht maar Winsum deelde in blessuretijd nog een flinke tik uit. Het schot van Erik Cruiming had nooit mogen vallen maar was wel een voltreffer. Direct daarna floot Wolthoff voor het rustsignaal.

Bruin en Dantuma lieten er geen gras over groeien en veranderende direct de opstelling van 4-3-3 naar 3-4-3 om zo meer druk naar voren te kunnen geven. Het pakte goed uit. Broekster Boys was nadrukkelijk de betere ploeg en toen Bauke Jan Douma een voorzet van Hedgar Hoekstra achter zijn standbeen in het doel deed belanden was het geloof op een goedde afloop weer aanwezig. Ruim 10 minuten later werd de gelijkmaker geproduceerd. Hedgar Hoekstra was zijn directe tegenstander de baas na een prachtige pass van Jos Regnerus en maakte geen fout voor keeper Meijer.

De 2-2 was gezien het wedstrijdbeeld zeker terecht en Broekster Boys wilden daarna doordrukken. Winsum stond onder druk maar bleef op de been. Wolthoff deelde hier en daar wat kaarten uit en de wedstrijd leek naar een remise te gaan toen Bolhuis onverwacht de 2-3 maakte. De bal leek houdbaar, maar goed, zonder fouten van de ander zal er nooit gescoord worden. Frits Dantuma leek even later toch de dik verdiende gelijkmaker te maken maar zijn schot raakte de onderkant van de lat en was dus maar een centimetertje verwijderd van een weergaloos doelpunt.

Winsum kreeg door de overwinning iets meer lucht in de strijd om lijfsbehoud en kan met het aankomende programma misschien ook nog wel eens rol van betekenis spelen in de 3e periode. Voor Broekster Boys waren de druiven zuur want ook koploper PKC liep tegen een verliespartij op.

De marge bleef daarmee op 6 punten maar Broekster boys zag Be Quick Groningen (op doelsaldo) wel de 2e plek overnemen maar ook de groep achtervolgers zit BB inmiddels op de hielen. Velocitas, nummer 7 in de ranglijst wist door de winstpartij tegen PKC de achterstand op de "nummers twee" te verkleinen van slechts 5 punten. Drachtster Boys, Buitenpost en Blauw wit, (welke keurig van ON wist te winnen), staan daar met een nog kleine aantal punten tussen. Het kan nog weleens heel spannend gaan worden de komende weken.

Broekster Boys heeft niet veel tijd om daar bij stil te staan maar het speelt dinsdagavond alweer een wedstrijd. DZOH is dan in Emmen de tegenstander. DZOH speelt in de eerste klasse in regio Oost en is een niet te onderschatten ploeg. Het is misschien wel net als Broekster boys een mix van jonge spelers met een aantal ervaren krachten (die op nog eens op een hoger niveau geacteerd hebben).

De winnaar van dit duel gaat naar de "final four "maar heeft ook direct een prijs in handen want de winnaar plaatst zich ook nog eens voor de kwalificatieronde van het grote KNVB-toernooi. Broekster Boys zou daarmee geschiedenis schrijven want volgens de verslaggever is dit nog nooit eerder gebeurd. Kom kijken en ondersteun Broekster Boys in Emmen. De wedstrijd begint om 20.00 uur.

