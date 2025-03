Kwiek Dames 1 op indrukwekkende wijze kampioen in de 1e klasse

sportnieuws zo 23 maart 2025, 11:10

E-mail Facebook Threads WhatsApp Kopieer link reageren

DAMWALD - Het eerste damesteam van volleybalvereniging Kwiek Damwâld heeft het kampioenschap in de 1e klasse met overmacht binnengesleept. Met nog drie wedstrijden te gaan en een voorsprong van ruim 20 punten op de nummer twee, was de titel al vroegtijdig een feit.

Afgelopen week ontvingen de speelsters de kampioensschaal van de Nevobo en bloemen uit handen van bestuursleden Baukje van Hijum, Arjan Wierda en Rudmer Slot.

Om het feest compleet te maken, won Lopen met Hugo/Kwiek D1 ook de thuiswedstrijd overtuigend met 4-0 van SVT. Het team, bestaande uit spelverdelers Elske Anke van der Hols en Rianne Pasma, diagonaalspelers Trynke Hoekstra en Christina van der Ploeg, middenspeelsters Marjan Kuperus, Nienke Marije Kwast en Charina Sikkens, buitenaanvallers Binny Dijkshoorn, Irene Winter en Bianca van der Bos en libero Tilly Dijkstra stond het hele seizoen onder leiding van trainer-coach Melle Smit en assistent trainer Mardin Amirnezhad. Door goed samenspel en een sterke teamgeest groeide het team naar deze prachtige prestatie toe.

Bij deze succesvolle campagne sprong Kwiek dames 2 zo nu en dan bij wanneer dat nodig was.

Toch is de strijd nog niet helemaal gestreden. Promotie naar de volgende klasse is niet vanzelfsprekend; daarvoor moet Lopen met Hugo/Kwiek D1 op 12 april nog een promotie/degradatiewedstrijd spelen.

Bloeiende club

Volleybalvereniging Kwiek is een bloeiende club met vijf damesteams in verschillende klassen, een herenteam dat volgend seizoen in de promotieklasse uitkomt, en drie jeugdteams waarin talentontwikkeling en gezelligheid hand in hand gaan. De vereniging draait volledig op vrijwilligers en is daarmee een waardevolle pijler binnen de gemeenschap.