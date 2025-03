Wind was geduchte tegenstander bij Anjum tegen Harkema Opeinde

sportnieuws zo 23 maart 2025, 11:04

EANJUM - Zaterdagmiddag stond de return van de ontmoeting tussen Harkema Opeinde en Anjum op het programma.. Destijds, op 2 november, hadden beide ploegen zes wedstrijden gespeeld. De geel groenen hadden tot de eerste zaterdag in november drie punten bij elkaar gespeeld. Anjum had er twee meer verzameld.

De thuisclub had de zegekar opgetrommeld en won toen met 4-3. Het was het startsein vaneen prima reeks. We zijn inmiddels aangeland bij speelronde 19. Het puntentotaal is gegroeid tot 30 met een plekje in de top vijf als resultaat. De wind waait dus uit een andere hoek voor de gasten vergeleken met een seizoen eerder.

Voor de withemden geldt dit ook enigszins. Zeker wanneer de resultaten van de laatste wedstrijden in ogenschouw worden genomen. Drie wedstrijden leverden zeven punten op. Zaterdagmiddag op een zonovergoten maar uiterst winderig Kolkenfjild werden daar drie terechte punten aan toegevoegd.

Gedragen door de wind.

De 222 toeschouwers langs de lijn en in het zonnetje en uit de wind zagen dat Anjum uiterst gevaarlijk was bij nemen van diverse corners. De wind zorgde ervoor dat zowel de verdediging als de aanvallers weinig grip kregen op de gevaarlijke inzetten vanaf de hoekvlag. Al bij de eerste corner voor de thuisclub was het raak. De Harkema Opeinde verdediging had geen passend antwoord op de Anjum corner. In de kluts belandde de bal via een eigen verdediger achter doelman Martin Alma. Anjum had een pikstart. Na twee minuten stond het scorebord op 1-0.

Wind in de zeilen.

In het vervolg van de eerste helft zagen de toeschouwers dat beide ploegen probeerden een passend antwoord te vinden op de lastige omstandigheden. Schoten van Eppie Wouda ( H.O) en Douwe Dijkstra (A) werden geblokt. Na een goed genomen corner kreeg Anjum halverwege de eerste helft een penalty toegewezen van de rustig leidende scheidsrechter Johannes de Klein.Enig duw en trekwerk , zoals zo vaak te zien bij corners, leverde de withemden een penalty op. Aanvoerder Gerwin Dijkstra gaf keeper Alma geen kans en verdubbelde de tussenstand naar 2-0.

Windeieren.

Nog voor de rust van deze sportieve ontmoeting werd achteraf de wedstrijd beslist. In eerste instantie wist het elftal van de aan het einde van het seizoen afscheidnemende trainer Jacob Russchen de tussenstand te wijzigen van 2-0 naar 2-1. Het was Alex van der Tuin die een puntgave voorzet doeltreffend en onhoudbaar achter Lieuwe van Dijk schoot.

Heel even leek het er op dat de geel groenen door zouden drukken. Zeker op slag van rust toen de gasten nog een corner mochten nemen. Maar i.p.v. de gelijkmaker scoorde Anjum aan de andere kant van het veld de derde treffer. Een snelle uitbraak via Douwe Dijkstra en Wieger Nutte Visser zorgde ervoor dat laatstgenoemde zijn inzet tegen het doelnet deed belanden. Deze prachtig uitgevoerde counter leverde zeker geen windeieren op. Integendeel, de wedstrijd leek al in een vroegtijdig stadium beslist.

Laat maar waaien.

Het erbij laten zitten, nee daar was geen sprake van. Tinus Huisma en Jacob Russchen zullen hun manschappen hebben gewezen op de lastige en soms onvoorstelbare situaties die zich voor zouden kunnen doen. Echter, niets was minder waar. Er viel weinig spectaculairs te beleven. Heel even leek het er op dat de gasten van zich lieten spreken. Echt uitgespeelde kansen leverde dit niet op. Dit was ook aan de andere kant van het veld het geval. Slechts een paar mogelijkheden deden de toeschouwers opveren. Zo stuitte Wieger Nutte Visser op doelman Alma, schoot Rikus van der Meulen een vrije trap via diezelfde keeper tot corner, en werd een doelpunt van Harkema Opeinde terecht wegens buitenspel afgekeurd.

Het slotakkoord kwam van de voet van Arjen Schregardus uit een vrije trap net buiten het zestienmeter gebied. In de 86ste minuut verliet de bal zijn linkervoet om door niets of niemand tegengehouden te kunnen worden. Anjum won verdiend met 4-1.

Conclusie. Er waait een nieuwe wind bij de withemden. Uit de laatste vier wedstrijden werden maar liefst tien punten gescoord. Broodnodige punten in de strijd om ver van plaats twaalf te blijven. Hoe anders is de stand met nog zeven wedstrijden voor de boeg.

Met 25 punten scharniert Anjum op een plekje bovenaan het rechterrijtje en onderaan het linker rijtje met een voorsprong van elf punten op de nummer twaalf.

Zaterdag speelt Anjum de uitwedstrijd tegen Drogeham. Op sportpark it Doltsje volgt een strijd tussen de nummers zes en acht van de ranglijst. Kan Anjum zich revancheren van het sneue verlies in de slotseconden van de eerste ontmoeting? Aanvang 14.30 uur.