Primeur in Tytsjerksteradiel: basisschool opent eigen technieklokaal

regionaal za 22 maart 2025, 14:30

BURGUM - OBS 't Partoer in Burgum heeft afgelopen week als eerste basisschool in de gemeente Tytsjerksteradiel een eigen technieklokaal geopend. Het 'Techryk', zoals het lokaal genoemd wordt, biedt leerlingen van groep 1 tot en met 8 wekelijks de kans om met uitdagende technische opdrachten aan de slag te gaan.

De officiële opening vond dinsdag plaats voorafgaand aan het Open Huis dat de school samen met Kinderwoud organiseerde. Directeur Patrick da Costa Gomez onthulde dat er al gesprekken gaande zijn met het voortgezet onderwijs om een doorgaande leerlijn te creëren. Ook peuters van Kinderwoud zullen gebruik maken van de faciliteiten.

De naam 'Techryk' werd bedacht door Lianne Wiersma uit groep 8 en onthuld door leerlingen Pieter Schuurman en Maarten-Jelle Kramer, samen met wethouder Caroline de Pee van Tytsjerksteradiel en Greetje Veenstra, bestuurder van Adenium.

Alle niveaus

In het technieklokaal werken kinderen in gemengde groepen aan diverse projecten - van houtbewerking tot programmeren. "Leerlingen krijgen bijvoorbeeld de opdracht om met LEGO een object te bouwen. Ze bedenken het ontwerp, bepalen hoe de onderdelen worden ingezet én programmeren het zo dat het kan bewegen," legt Da Costa Gomez uit.

Om de kwaliteit te waarborgen heeft de school een speciale techniekleerkracht aangesteld. Het concept draait om drie kernprincipes: denken, doen en delen. Leerlingen presenteren hun eindresultaten niet alleen aan klasgenoten, maar waar mogelijk ook aan ouders.

"We richten ons als maatschappij sterk op studeren en carrière maken, maar vakmensen zijn net zo hard nodig," benadrukt Da Costa Gomez. "Wie installeert straks zonnepanelen of bouwt onze huizen? In het technieklokaal laten we kinderen die wereld ontdekken, zodat ze zich breed kunnen oriënteren op hun toekomst."