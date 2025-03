Libertas laat op stoom tegen laagvlieger Middelburg

Jouke Dantuma za 22 maart 2025, 11:37

DAMWALD - Libertas kende een moeizame eerste helft tegen Middelburg. In een zeer matige eerste helft kreeg Libertas in de beginfase een aantal mogelijkheden om de score open te breken. Toen men daar niet in slaagde, liep men tegen zichzelf te voetballen en lukte er weinig meer. Natascha van der Meer, die Middelburg op voorsprong had kunnen zetten. Twee keer stond keepster Laura Hummel echter in de weg – zij bleek deze wedstrijd de absolute uitblinker.

Aan de andere kant kreeg Sam Bosma de eerste grote kans voor Libertas, maar een overtreding was nodig om haar af te stoppen. Vlak voor rust leken Jeanine Bosma en Silke van der Wal de ban te breken toen ze samen op keepster Elisha Hofman afstormden, maar ook deze aanval strandde in schoonheid.

Na de rust was er een compleet ander Libertas te zien. Binnen twee minuten werden twee van de drie grote kansen verzilverd door Jildou Koning en Silke van der Wal. Middelburg herpakte zich enigszins, waardoor de wedstrijd aantrekkelijker werd voor de neutrale toeschouwer.

Ondanks spektakel aan beide kanten vielen de doelpunten alleen voor Libertas. Jeanine en Sam Bosma profiteerden genadeloos van het naïeve opbouwspel van de Zeeuwen. Met deze overtuigende 4-0 overwinning behoudt Libertas de koppositie in poule B van de Eredivisie Futsal.

Volgende week wacht opnieuw een verre uitwedstrijd, dit keer tegen Den Haag. De winnaar van dit duel kan zich vrijwel zeker opmaken voor de kwartfinales in de strijd om het landskampioenschap.