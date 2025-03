Gedeputeerde De Vries maakt wolvenreis naar Finland

regionaal za 22 maart 2025, 11:19

LEEUWARDEN - Gedeputeerde Matthijs de Vries (ChristenUnie) van de provincie Fryslân gaat begin april naar Finland voor een werkbezoek over wolvenbeleid. De Gedeputeerde Staten hebben toestemming verleend voor deze dienstreis naar Helsinki van 2 tot en met 5 april.

Het bezoek staat in het teken van kennisuitwisseling over het beheer van wolven. De Vries zal onder andere spreken met de Wildlife Agency van Finland over hun aanpak van grote roofdieren, met specifieke aandacht voor wolven. Ook staat een gesprek gepland met de Finse politie over hun managementstrategie ten aanzien van wolvenbeheer.

De wolf is een actueel thema in Friesland door de toenemende aanwezigheid van deze roofdieren in de provincie. "We proberen binnen onze mogelijkheden al heel veel. Wij hebben een wolvencommissie samen met de provincie Drenthe, die adviseert ons over preventieve maatregelen. We hebben subsidieregelingen om wolfrasters te plaatsen, we zijn met voorlichting bezig. Maar we zien evengoed dat het aantal aanvallen toeneemt," aldus De Vries.

De reis naar Finland biedt de provincie Fryslân de kans om te leren van Finse ervaringen met wolvenpopulaties en hun beheersmaatregelen.

