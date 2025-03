Geert Drost en Wilco Boomsma van Sportryk winnen Henk de Jong Award

lokaal nieuws za 22 maart 2025, 11:06

E-mail Facebook Threads WhatsApp Kopieer link reageren

DRACHTEN - De Sportnetwerkbijeenkomst van de gemeente Smallingerland, die donderdagavond plaatsvond in Zwemcentrum De Welle, was opnieuw een groot succes. Hoogtepunt van de avond was de uitreiking van de Henk de Jong Award 2025, die deze keer werd gewonnen door Geert Drost en Wilco Boomsma van Sportryk.

De Henk de Jong Award wordt toegekend aan een vrijwilliger of vrijwilligers die zich op uitzonderlijke wijze inzetten voor de sport in Smallingerland. De jury, bestaande uit Henk de Jong, wethouder Pieter van der Zwan en Evert Jan Siderius (directeur Sportbedrijf Drachten), koos uiteindelijk voor Geert Drost en Wilco Boomsma, allebei actief bij Sportryk. Zij kregen de award vanwege hun tomeloze inzet om sport toegankelijk te maken voor iedereen.

In een videoboodschap liet Henk de Jong weten hoe moeilijk het was om een keuze te maken uit de vele inzendingen. "Eigenlijk was het niet te doen," gaf hij aan. Het grote aantal aanmeldingen onderstreept de enorme waardering voor de vele vrijwilligers die zich dagelijks inzetten binnen de gemeente.

Jurybeoordeling

Bij de beoordeling speelden criteria zoals de betekenis voor anderen, verbinding en impact een belangrijke rol. Op deze punten scoorden Wilco en Geert hoog. Met hun laagdrempelige aanpak binnen Sportryk bereiken zij een jeugdige doelgroep die in het reguliere sportaanbod vaak niet aan hun trekken komt. Ze bieden kinderen en jongeren de kans om verschillende sporten uit te proberen in een veilige omgeving. Dit helpt hen niet alleen ontdekken wat ze leuk vinden, maar zorgt ook voor een natuurlijke doorstroom naar reguliere sportverenigingen.

Naast Wilco en Geert werden ook de andere genomineerden in het zonnetje gezet. Catherine Hoogeveen werd geprezen als een onmisbare kracht binnen de Drachtster Zwem- & Poloclub. Ze heeft gezorgd voor verbinding, ledengroei en professionalisering van de training en zet zich met name in voor oudere zwemmers om hen weer in beweging te krijgen. Mede door haar inspanningen nemen leden deel aan de NK Masters en is het gelukt om dit evenement in mei naar Drachten te halen.

Jort Tibbesma werd geroemd om zijn enorme passie en energie in het begeleiden van jeugd bij voetbalclub ONT Opeinde. Hij kijkt naar wat elk kind nodig heeft om zich te ontwikkelen, ongeacht hun niveau. Met initiatieven zoals Zomeravondvoetbal wil hij kinderen uit alle lagen van de bevolking in beweging krijgen en hen weghalen van de beeldschermen. Zijn inzet maakt hem een inspirerend voorbeeld voor velen.

De verkiezing heeft laten zien hoeveel waardering er is voor vrijwilligers in de sport. Alle genomineerden spelen een onmisbare rol in het stimuleren van sport en beweging binnen de gemeente en verdienen grote erkenning voor hun inzet.

Bij de start van de bijeenkomst werd kort stilgestaan bij het overlijden van Jaap Broersma. Broersma overleed onverwachts op 8 maart en was hét voorbeeld van een betrokken vrijwilliger bij K.V. Drachten. Tijdens de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van 34 sportverenigingen uit de regio aanwezig.

Naast de uitreiking van de award gaf topschaatsster Esmee Visser een boeiende keynote over haar route naar olympisch goud en het maatschappelijke belang van topsport. Aansluitend vond de kick-off plaats van de 'Gezonde Box', onderdeel van TeamFit, waarbij sportverenigingen ondersteuning krijgen om hun kantine gezonder te maken. Vervolgens vertelde Evert Jan Siderius over het nieuwe zwemcentrum, waarna de aanwezigen een rondleiding kregen.