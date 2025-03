Gratis compost en biobakjes in Noardeast-Fryslân

lokaal nieuws za 22 maart 2025, 10:55

E-mail Facebook Threads WhatsApp Kopieer link reageren

DOKKUM - Op zaterdag 29 maart is de Landelijke Compostdag. Om dit te vieren, kunnen inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân vrijdag 28 en zaterdag 29 maart gratis compost afhalen. De gemeente wil hiermee de inwoners bedanken voor het gescheiden aanbieden van hun GFT-afval.

Locaties afhalen compost

De compost kan zelf opgeschept worden. Ook is er een shovel beschikbaar die mee helpt de compost in te laden in de aanhangwagens.

Zolang de voorraad strekt kunnen inwoners van Noardeast-Fryslân compost ophalen op de onderstaande tijden en locaties:

Gemeenteterrein Dokkum (Birdaarderstraatweg 86)

Vrijdag 28 maart van 9.00-17.00 uur en zaterdag 29 maart van 9.00-13.00 uur.

Vrijdag 28 maart van 9.00-17.00 uur en zaterdag 29 maart van 9.00-13.00 uur. Milieustraat Kollum (Trekweg 1a)

Vrijdag 28 maart van 13.00 tot 14.30 uur en op zaterdag 29 maart van 9.00 tot 11.00 uur.

Vrijdag 28 maart van 13.00 tot 14.30 uur en op zaterdag 29 maart van 9.00 tot 11.00 uur. Milieustraat Ferwert (Kleasterwei 41)

Vrijdag 28 maart van 13.00 tot 14.30 uur en op zaterdag 29 maart van 9.00 tot 11.00 uur.

Biobakjes

Inwoners van de gemeente kunnen op bovenstaande locaties en tijden ook een gratis biobakje ophalen. Met dit handige bakje voor op het aanrecht wordt GFT-afval scheiden veel makkelijker. Het biobakje is gemaakt van 100% gerecyclede kunststof van afval uit onze gemeente.

Compostvaten

Met compostvaten kunt u groente-, fruit- en tuinafval (gft) zelf composteren. De gemeente biedt compostvaten aan voor € 20,00 per compostvat. U kunt een compostvat aanvragen door contact met ons op te nemen, het compostvat wordt dan binnen 5 dagen bij u thuis bezorgd.

Goed voor de tuin

Compost is een prima bemester voor de tuin. Op een natuurlijke manier bemesten is beter dan met kunstmest. Groencompost is een natuurlijke bodemverbeteraar. Het stimuleert de groei van gewassen op een milieuvriendelijke manier, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem.