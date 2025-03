Het leukste kleine museum van Fryslân opent weer haar deuren

lokaal nieuws za 22 maart 2025, 10:52

E-mail Facebook Threads WhatsApp Kopieer link reageren

BURDAARD - Het Ruurd Wiersma Museum, het leukste kleine museum van Friesland, is vanaf 1 april weer geopend voor bezoekers uit binnen- en, in toenemende mate, het buitenland. Het museum dat in 1980 werd opgericht ter nagedachtenis van de naïeve schilder Ruurd Wiersma is sindsdien gevestigd in zijn voormalige woonhuis in Burdaard.

Na een ingrijpende verbouwing in 2023 zijn de bezoekersaantallen weer terug op het niveau van voor de coronacrisis.

"We kijken uit naar de heropening van ons prachtige kleine museum en verwachten dit jaar een verdere groei van het aantal bezoekers uit met name Duitsland. We profiteren hierbij zeer zeker ook van de toenemende populariteit van Burdaard als watersport- en recreatiedorp bij onze oosterburen", aldus Sybren van Tuinen, voorzitter van de Stichting Ruurd Wiersma.

Met bijna 2000 bezoekers was 2024 een uiterst succesvol jaar voor het museum waar de groep vrijwilligers die zich inspant voor het behoud en het beheer van het werk van de markante schilder, inmiddels is uitgegroeid tot meer dan 20.

De woonkamer die Wiersma tussen 1965 en 1970 volledig beschilderde met de vier jaargetijden is het pronkstuk van het museum. In het expositiegedeelte zijn dit nieuwe museumseizoen een drietal nieuwe schilderijen te bewonderen en, hoogst bijzonder, een beschilderd ledikant! En zien we daar nu ook een brief van het Koninklijk Huis?

Vanaf 1 april is iedereen van harte welkom in het Ruurd Wiersma Museum in Burdaard.