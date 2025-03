Brandweer blust brand in bosjes bij speeltuin

regionaal vr 21 maart 2025, 19:08

DRACHTEN - In een bosje bij een speeltuin in Drachten is vrijdag even na 18.00 uur een brand gesticht. Het was een klein brandje, waardoor de brandweer weinig moeite had om het vuur te blussen.

Het bosje langs de Zool was in brand gestoken. Doordat het snel opgemerkt was bleef de schade beperkt.

