Supermarkt Aldi ontruimd vanwege verdachte lucht

lokaal nieuws vr 21 maart 2025, 17:48

DE WESTEREEN - Op vrijdagmiddag is de Aldi-supermarkt aan de Ljurkstrjitte in De Westereen ontruimd nadat er een melding binnenkwam over een verdachte lucht in het pand. De melding kwam om 17.17 uur binnen bij de brandweer. Ook was er sprake van dat het bij mensen in de winkel op de keel sloeg.

De brandweer van De Westereen rukte uit met een tankautospuit om onderzoek te doen. Terwijl de brandweer naar de supermarkt reed, werd de winkel uit voorzorg ontruimd.

De brandweerlieden zijn daarna het pand binnen gegaan om de oorzaak van de vreemde lucht te kunnen vinden. Uiteindelijk zijn er geen gevaarlijke stoffen waargenomen tijdens de metingen.

De supermarkt is later weer geopend voor het winkelende publiek.