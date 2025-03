Basisscholen in Munnekezijl en Burum maken plaats voor regioschool

vr 21 maart 2025

BURUM - CBS 't Oegh in Munnekezijl en CBS Op de Hoogte in Burum gaan mogelijk verdwijnen om plaats te maken voor één nieuwe regioschool. De medezeggenschapsraden van beide scholen hebben samen met Stichting Arlanta vorige maand een intentieverklaring ondertekend om te werken aan de realisatie van een regioschool in de noordoosthoek van Friesland.

Demografische ontwikkelingen

De belangrijkste reden voor deze stap zijn de demografische ontwikkelingen in de regio. De twee dorpen, die ongeveer 5 kilometer van elkaar liggen, kampen met dalende leerlingenaantallen. Stichting Arlanta, waar beide scholen onder vallen, ziet de noodzaak én kans om de krachten te bundelen in een nieuwe regioschool die kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig onderwijs kan bieden.

"De regioschool beoogt kwalitatief hoogwaardig onderwijs en opvang te garanderen voor alle kinderen in de noordoosthoek van Friesland in de leeftijdsgroep van 0 t/m 14 jaar," zo staat te lezen in een brief die Stichting Arlanta onlangs stuurde aan de gemeente Noardeast-Fryslân.

Financiering en locatie

Voor de financiering wil Stichting Arlanta de eerder gereserveerde middelen voor nieuwbouw van CBS 't Oegh en de in het nieuwe Integraal Huisvestingplan (IHP) gereserveerde middelen voor nieuwbouw van CBS Op de Hoogte samenvoegen. De stichting heeft de gemeente verzocht om bij de vaststelling van het IHP, gepland in april 2025, hier goedkeuring aan te geven.

De gewenste locatie van de nieuwe school is nog onderwerp van onderzoek. Arlanta geeft aan dat de 'mienskip' bij dit onderzoek zal worden betrokken.

Sluiting De Wegwijzer

Het is niet de eerste keer dat een school in de regio de deuren moet sluiten. In 2023 sloot basisschool De Wegwijzer in Kollumerpomp al, met als aanleiding destijds een lerarentekort. De huidige plannen lijken echter meer ingegeven door krimpende leerlingenaantallen en de wens om middelen te bundelen voor kwalitatief beter onderwijs.

Stichting Arlanta heeft momenteel 20 basisscholen onder haar hoede, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs, en biedt onderwijs aan ongeveer 2200 leerlingen in de regio.

