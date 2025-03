Vrouw ernstig gewond bij val van fiets in Drachten

DRACHTEN - Een vrouw is vrijdag ernstig gewond geraakt bij een val van een fiets op de rotonde van De Lange West in Drachten. Het is nog onbekend hoe dit kon gebeuren.

De hulpdiensten werden rond 14.30 uur opgeroepen. Meerdere politie-eenheden, twee ambulances en de brandweer kwamen met spoed ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

De Forensische Opsporing van de politie doet uitgebreid onderzoek. Het is nog onduidelijk of het om een verkeersongeval gaat. Onderzocht wordt of er een botsing tussen de vrouw en een auto heeft plaatsgevonden.