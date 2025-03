Kortsluiting veroorzaakt brand in woning in Drachten

lokaal nieuws vr 21 maart 2025, 14:27

DRACHTEN - In een woning aan het Voermanspad in Drachten is vrijdag een persoon lichtgewond geraakt door een kortsluiting bij een stopcontact. De kortsluiting veroorzaakte een kleine brand, die al uit was toen de brandweer arriveerde.

De bewoner liep hierbij lichte brandwonden op. De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd om zeker te zijn dat er geen verdere gevaren waren.

Hoe de kortsluiting precies kon ontstaan, is niet bekend.