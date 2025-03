Motie van wantrouwen tegen wethouder Van der Tuin verworpen

Jan Jelle Klomp do 20 maart 2025, 22:05 regionaal do 20 maart 2025, 22:05

BUITENPOST - De motie van wantrouwen tegen wethouder Lea van der Tuin is donderdagavond tijdens de raadsvergadering in Achtkarspelen verworpen. Met 15 stemmen tegen en 6 stemmen voor, kreeg de motie geen meerderheid. Alleen de indieners, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie, stemden voor.

Wethouder afwezig wegens ziekte

Tijdens de vergadering werd duidelijk dat wethouder Van der Tuin twee weken geleden op doktersadvies is ziek gemeld. Ze is volgens wethouder Harjan Bruining zes tot acht weken is 'uitgeschakeld'. Het college van B&W heeft haar portefeuilles inmiddels verdeeld onder de andere drie wethouders. Wethouder Harjan Bruining nam 'de eettuin' over.

Discussie over timing

De timing van de motie leidde tot discussie in de raad. Meerdere raadsleden vonden het ongepast om een motie van wantrouwen in te dienen terwijl de wethouder afwezig is wegens ziekte en zich niet kan verdedigen. Doethyna Vriesema (CDA) noemde het "zeer tenenkrommend" dat de motie op deze manier werd ingediend terwijl iedereen wist dat de wethouder ziek thuis zit. Ook IJde van Kammen (FNP) vond het "niet passend".

Raadslid Jeffrey Graansma van de PVV gaf aan dat zijn partij de motie inhoudelijk zou hebben gesteund, maar vanwege de afwezigheid van de wethouder tegen heeft gestemd. Hij baalde ervan dat hij niet weet wat de exacte reden is. "Kin se it net mear oan of is it wat oars?" vroeg hij zich hardop af....

Situatie Eettuin

De motie draaide om de gang van zaken rond de Eettuin bij de Kruidhof in Buitenpost. Wethouder Bruining gaf tijdens de vergadering aan dat er "in fors oantal schoonheidsfoutjes yn'e prosedure" zaten en bood hiervoor zijn excuses aan. "It is mear miskommunikaasje dan misynformaasje....."

Bruining legde ook uit dat van de vijf gegadigden voor de Eettuin er vier zijn afgehaakt, waardoor er maar één partij overbleef. "Dêrmei binne wy yn see gongen." De nieuwe uitbaatster heeft inmiddels een vergunningaanvraag gedaan en de Bibob-procedure is opgestart. Haar vader zou volgens een ingewijde o.a. een sportkantine beheren in de gemeente Achtkarspelen.