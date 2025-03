Pontje bij Burgum komt er niet: kosten stijgen met ruim een miljoen

regionaal do 20 maart 2025, 20:45

BURGUM - De plannen voor een pont tussen Burgum en Sumar lijken definitief van de baan. Tijdens het vragenhalfuur van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel werd duidelijk dat de begroting is opgelopen tot 1,8 miljoen euro, terwijl er slechts 700.000 euro beschikbaar is.

Raadslid Alex Nijboer (FNP) vroeg wethouder Tytsy Willemsma tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis in Burgum naar de financiële situatie rondom het pontproject. "Der wie 7 ton beskikber en der waard us fan 'e wike ferteld dat der in begrutting fan 1.8 miljoen tsjinoer stiet. Hoe stekt dat yn elkoar?"

Herberekening

Willemsma bevestigde dat dit klopt. De oorspronkelijke projectgroep had een begroting opgesteld van 700.000 euro. Terwijl de projectgroep uit elkaar viel, bleef het geld via een provinciale subsidie beschikbaar. Er moest dus een nieuwe initiatiefgroep komen en Burgum 2040 nam deze rol twee jaar geleden op zich. Bij de herberekening van de kosten blijkt het project nu veel duurder uit te vallen.

"Wy komme net iens yn'e buurt fan wat it kostje moat," aldus wethouder Willemsma. Volgens de gemeente is het bijna onmogelijk om het plan te realiseren. "Der moat mear as in miljoen - minimaal - by."

Er zijn inmiddels meerdere overleggen geweest met de initiatiefgroep. Zij willen nog kijken of er iets mogelijk is. De gemeente heeft echter al aangegeven geen mogelijkheden te zien om het project te financieren.

Langgekoesterde wens

Het idee voor een pont over het Prinses Margrietkanaal tussen Burgum en Sumar bestaat al vele jaren. Volgens de oorspronkelijke plannen zou de pont voor fietsers en voetgangers bij de Soestpolder en Klein Zwitserland komen. Via het natuurgebied zouden fietsers langs de gaslocatie de Nieuwstad kunnen bereiken.