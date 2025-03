Dokkum exposeert World Press Photo Exhibition 2025

DOKKUM - De World Press Photo Exhibition 2025 is van 9

tot en met 30 mei te zien op de Markt in Dokkum. Deze gerenommeerde, wereldwijde tentoonstelling wordt in de buitenlucht gepresenteerd, is volledig gratis toegankelijk én biedt voor het eerst teksten en in het Fries.

De wereldberoemde fototentoonstelling, die jaarlijks start in Amsterdam en vervolgens internationale locaties aandoet, brengt indrukwekkende en aangrijpende beelden naar het noorden van Nederland. De expositie toont bekroonde persfoto's van fotografen uit verschillende delen van de wereld.

World Press Photo werd opgericht in 1955 met als doel om uitzonderlijke fotojournalistiek en documentairefotografie internationaal onder de aandacht te brengen. De missie van de organisatie is door de jaren heen uitgebreid. Tegenwoordig begeleidt World Press Photo visuele journalisten, verhalenvertellers en publiek door het uitdagende medialandschap, met als hoofddoel mensen wereldwijd te verbinden met verhalen die ertoe doen.

Ontdek de wereld in Dokkum

De tentoonstelling op de Markt in Dokkum is gedurende drie weken gratis toegankelijk te bezoeken. Bij de foto's worden begeleidende teksten aangeboden in het Fries en Nederlands, ook is er een audiotour beschikbaar in meerdere talen, waaronder Engels en Duits. Tevens wordt een educatieprogramma aangeboden. Na 30 mei reist de World Press Photo Exhibition 2025 verder naar andere nationale en internationale locaties.

Initiatief

Het idee om Dokkum als podium te laten dienen voor de bekende World Press Photo Exhibition 2025 komt van initiatiefnemer Anke Bijlsma, Cultureel Ambassadeur van de gemeente Noardeast-Fryslân en directeur van Theaterkerk Nes. Haar liefde voor deze pure en eigenzinnige regio zet Anke in om mensen te verwonderen, te raken en samen te brengen. Anke zocht de samenwerking met stichting Dokkum Cultureel om de expositie te realiseren.

Ambitie

Noardeast-Fryslân staat bekend om het fraaie licht en bijzondere luchten die fotografen voortdurend inspireren. Stichting Theaterkerk Nes en stichting Dokkum Cultureel hebben samen de ambitie uitgesproken om de World Press Photo Exhibition drie jaar achter elkaar naar de stad te halen. Daarnaast zijn er plannen om Dokkum te positioneren als dé fotostad van Noord-Nederland.