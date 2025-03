Eettuin: motie van wantrouwen tegen wethouder Van der Tuin

20 maart 2025

BUITENPOST - Drie oppositiepartijen in de gemeenteraad van Achtkarspelen dienen donderdagavond een motie van wantrouwen in tegen wethouder Van der Tuin. De motie staat op de agenda voor de raadsvergadering van 20 maart 2025.

GroenLinks, PvdA en ChristenUnie hebben de motie opgesteld. Zij vinden dat er "onvoldoende vertrouwen is in wethouder Van der Tuin om de functie op een adequate wijze te blijven vervullen".

Problemen rond de Eettuin

De motie gaat over de situatie rond de Eettuin in Buitenpost. Volgens de partijen heeft wethouder Van der Tuin de raad niet goed geïnformeerd en niet meegenomen in de ontwikkelingen. In de toelichting schrijven zij dat de wethouder na een eerdere motie van afkeuring had beloofd de raad beter te informeren over vervolgstappen, maar dat dit niet is gebeurd.

Een motie van wantrouwen is het 'zwaarste middel' waarover een gemeenteraad beschikt. De motie van afkeuring werd in oktober 2024 verworpen (geen meerderheid).

"De raad is in het afgelopen half jaar op geen enkele wijze meegenomen in de situatie rond de Eettuin. De wethouder kwam pas weer op de lijn nadat er mondelinge vragen waren ingediend," staat in de motie.

Zorgen over continuïteit

De drie partijen maken zich zorgen over de toekomst van de Eettuin en daarmee ook over de aantrekkelijkheid van De Kruidhof. Ze stellen bovendien dat er niets is veranderd aan de huidige constructie, waardoor het moeilijk blijft om geld te verdienen met de Eettuin.

Vorige week heeft de wethouder de raad bijgepraat over de situatie, maar volgens de oppositiepartijen klopte het verhaal op meerdere punten niet. Zo zou de wethouder hebben gezegd dat er een onderhandse aanbesteding had plaatsgevonden, terwijl uit nieuwe stukken blijkt dat er geen aanbesteding is geweest.

De raadsvergadering waarin over de motie wordt gestemd, vindt vanavond plaats. Dan zal duidelijk worden of de motie een meerderheid haalt of niet.