Man belandt met hagelnieuwe scootmobiel in sloot

regionaal do 20 maart 2025, 15:01

MAKKINGA - De hulpdiensten zijn donderdagmiddag gealarmeerd voor een melding van een aanrijding in het bos bij het Laagduursmeertje bij Makkinga. Om 13.31 uur werden ze opgeroepen.

Zowel de politie en een ambulance kwamen met spoed ter plaatse.

Ter plaatse bleek het te gaan om een persoon in een scootmobiel die in een sloot terecht was gekomen. Het slachtoffer is door de politie van de scootmobiel gehaald en vervolgens overgedragen aan het ambulancepersoneel.

Na een controle door het ambulancepersoneel werd duidelijk dat de bestuurder alleen enkele schaafwonden had opgelopen. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Volgens de bestuurder reed hij over een heuvel en verloor die het macht over het stuur. De hagelnieuwe scootmobiel raakte niet beschadigd.

FOTONIEUWS