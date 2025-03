Noardeast-Fryslân zoekt nieuwe kinderburgemeester

DOKKUM - De periode van kinderburgemeester Esmee Goet uit Dokkum zit er bijna op. In juli draagt zij de ambtsketen over aan een nieuwe kinderburgemeester. Eind juni is de verkiezingsdag. Alle kinderen uit groep 7 in Noardeast-Fryslân kunnen zich vanaf nu weer aanmelden bij hun juf of meester.

Lespakket voor de verkiezing

Kinderburgemeester Esmee en burgemeester Johannes Kramer bezochten woensdag twee groepen 7 uit de gemeente. Zij overhandigden persoonlijk het lespakket aan groep 7 van basisschool De Welle uit Burdaard en de Regenboogschool uit Dokkum. Samen met twee boa's van de gemeente kwamen ze aan in de auto van Handhaving.

Met zwaaiende sirenes stapten ze uit op het schoolplein. Allebei met een zonnebril op - zodat ze in hun rol zaten - om in te breken in de klaslokalen. Eenmaal in de klas gaven ze samen uitleg over de taken van de kinderburgemeester. Esmee overhandigde een speciale gouden envelop – met daarin het lespakket – aan de leerkracht. Hierin zitten onder andere de aanmeldformulieren, posters en het lesmateriaal.

Gastlessen van raadsleden

Verschillende raadsleden geven de komende tijd gastlessen – op basisscholen in onze gemeente – om te vertellen over de rol en taken van de kinderburgemeester, de gemeenteraad en het werk wat de raadsleden doen.

Woensdagmiddag 25 juni om 15.30 uur is de verkiezing

De verkiezing kinderburgemeester vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Dokkum. Tegen die tijd volgt er een persuitnodiging. Donderdag 3 juli benoemt de gemeenteraad de nieuwe kinderburgemeester in zijn bijeenkomst: It Beslút.

De nieuwe kinderburgemeester wordt benoemd tot de zomer van 2026. Kinderen uit groep 7 van alle basisscholen in gemeente kunnen zich tot en met 28 mei 2025 aanmelden, om mee te doen aan de verkiezing op 25 juni. Wanneer er veel aanmeldingen zijn zal er een tussenronde plaatsvinden.

