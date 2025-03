Dronken 24-jarige belandt in gracht in Leeuwarden

regionaal wo 19 maart 2025, 17:02

LEEUWARDEN - In de vroege ochtenduren van woensdag heeft een 24-jarige inwoner van Tytsjerksteradiel voor opschudding gezorgd in het centrum van Leeuwarden. De politie ontving rond 5.15 uur een melding dat iemand in de gracht aan de Voorstreek zou liggen.

Agenten troffen ter plaatse een doorweekte man aan op straat. De 24-jarige bleek behoorlijk onder invloed van alcohol te zijn. Aanvankelijk beweerde hij dat hij iemand in de gracht had zien liggen, maar kort daarna gaf hij toe dat hij zelf door zijn dronkenschap in het water was gestapt.

De jongeman uit de gemeente Tytsjerksteradiel heeft een proces-verbaal gekregen en is voor verdere zorg overgedragen aan het ambulancepersoneel.