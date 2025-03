Scooterrijder gewond na eenzijdig ongeval Opende

regionaal wo 19 maart 2025, 14:26

SURHUISTERVEEN - Een scooterrijder is woensdagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op De Wending in Opende. De scooterrijder verloor door onbekende oorzaak de macht over zijn stuur en schoof enkele meters over het wegdek.

Met in ieder geval een hoofdwond werd hij per ambulance vervoerd naar ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. De scooter van de man werd tijdelijk in de omgeving gestald.