Bewoner Schuttersveld al enige tijd voor de brand overleden

Auke Iedema wo 19 maart 2025, 11:35 regionaal wo 19 maart 2025, 11:35

DRACHTEN - De bewoner van het door brand getroffen huis aan het Schuttersveld in Drachten was mogelijk al een tijd overleden. Dit vermoeden heeft de politie woensdagochtend gedeeld. Getuigen worden opgeroepen om informatie te delen.

De brand in het huis aan het Schuttersveld werd even na middernacht opgemerkt door de politie. De overleden bewoner werd door de brandweer in zijn huis aangetroffen. Een hond werd door de brandweer levend uit het huis gered.

Forensische opsporing

De forensische opsporing van de politie is woensdag een onderzoek gestart naar de toedracht van het overlijden van de man. Ook wordt de toedracht van de brand onderzocht. Er is een plaats delict ingericht om uitgebreid onderzoek te kunnen doen.

De brandweer van Drachten is urenlang bezig geweest met blussen. Omstreeks 4.30 uur kon het sein 'brandmeester' worden gegeven. Daarna kon de politie het onderzoek opstarten.

Getuigen gezocht

De politie is in het onderzoek op zoek naar getuigen, die mogelijk iets gezien hebben voorafgaand de brand of in bezit zijn van camerabeelden waarop mogelijk iets te zien is. Ook is de politie benieuwd wanneer er voor het laatst activiteit in en rondom de woning is geweest.

Oproep politie:

"Heeft u iets gezien of gehoord vanaf begin maart tot nu? Of heeft u camerabeelden waarop iets te zien is? Of bent u in het bezit van informatie die waardevol kan zijn voor het onderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Bel 0900-8844 of tip via dit tipformulier."

