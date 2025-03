Oproep van Xaveer en Chris: Denk om de salamanders

lokaal nieuws wo 19 maart 2025, 09:15

KOLLUM - De vrienden Xaveer en Chris uit Kollum hebben deze week een bord gemaakt omdat ze graag de salamanders uit hun buurt willen helpen. De diertjes zoeken al vroeg in het seizoen een geschikte plek om eitjes te leggen. Om te voorkomen dat zij door fietsers en wandelaars worden platgereden of -getrapt hebben zij twee bordjes geplaatst bij het voetpad tussen Tolhuis en Oostenstein.



Wanneer je via het voetpad van Tolhuis naar Oostenstein loopt kom je langs een natuurgebied waar volgens de vrienden vele salamanders leven. Zij hebben gehoord dat ze geholpen moeten worden omdat er in deze periode eitjes gelegd worden in de wateren rondom. Dit gebeurt in de avond wanneer het donker en schemerig wordt. En laat dat nou net de tijd zijn dat je ze niet ziet.

Xaveer en Chris bouwen al jaren in de wijk samen aan eigen creaties en hutten. De link was dus snel gelegd om nu twee bordjes met daarop de tekst: "Pas op voor de salamanders op de stoep" te maken. Ze hebben de bordjes gemaakt voor een ieder die er overdag langsloopt. "Zo weet je dat er hier salamanders leven en je in de avonden extra moet opletten" zegt één van de vrienden.

Op deze manier helpen ze niet alleen de voorbijgangers om extra attent te zijn maar laten ze vooral hun liefde voor deze beestjes zien.