Uitslaande woningbrand in Drachten

regionaal wo 19 maart 2025, 00:52

E-mail Facebook Threads WhatsApp Kopieer link reageren

DRACHTEN - In de nacht van dinsdag op woensdag is even na middernacht brand uitgebroken in een woning in Drachten. Aan het Schuttersveld staat op dit moment een woning in brand.

Grote brand

In eerste instantie werd de brandweer gealarmeerd vanwege een rookmelder die afging. Al snel bleek dat het raak was en werd er vrij vlot opgeschaald naar middel brand. Even later werd er opgeschaald naar grote brand.

De brand is vermoedelijk ontstaan op de beganebrand en vervolgens doorgetrokken naar de eerste verdiepeing.

Mogelijk nog iemand in woning

Toen de brandweer ter plaatse kwam was het niet bekend of er iemand in de woning aanwezig was. Door middel van een binnenaanval is de brandweer het vuur gaan bestrijden.

Op dit moment is de brandweer van Drachten, Ureterp en Beetsterzwaag ter plaatse. Voorlopig is het nog steeds niet bekend of er iemand binnen was toen de brand uitbrak. Ook over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.

Hond uit woning gered

In de woning was toen de brand uitbrak nog een hond aanwezig. Deze is door brandweerlieden in veiligheid gebracht. Hij is op een veilige plek aan een lantaarnpaal vastgemaakt.

Overgeslagen naar buren

Uit voorzorg zijn de woningen die direct grenzen aan de plek waar brand is ontstaan ontruimd. De brand lijkt ook te zijn overgeslagen naar een van de naastgelegen woningen. Daar is de brandweer inmiddels ook naar binnen gegaan.

Dit bericht wordt nog geüpdate

FOTONIEUWS