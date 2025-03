Dode bij woningbrand in Drachten

regionaal wo 19 maart 2025, 00:52

DRACHTEN - In de nacht van dinsdag op woensdag is even na middernacht brand uitgebroken in een woning in Drachten. Aan het Schuttersveld stond een woning volledig in brand. Daarbij was er nog een persoon in de woning aanwezig.

De brandweer heeft met een binnenaanval de woning betreden is ging meteen op zoek. Tijdens het blussen vonden zij het slachtoffer. Deze persoon was op dat moment al overleden.

Grote brand

In eerste instantie werd de brandweer gealarmeerd vanwege een rookmelder die afging. Al snel bleek dat het raak was en werd er vrij vlot opgeschaald naar middel brand. Even later werd er opgeschaald naar grote brand.

Mogelijk nog iemand in woning

De brandweer van Drachten, Ureterp en Beetsterzwaag kwamen ter plaatse. Ook kwam er een ambulance ter plaatse. Rond 1.15 uur werden er zichtschermen geplaatst rond de woning.

Hond uit woning gered

In de woning was, toen de brand uitbrak, nog een hond aanwezig. Deze is door brandweerlieden in veiligheid gebracht. Het dier is overgedragen aan de dierenambulance.

Woningen ontruimd

Uit voorzorg zijn de woningen die direct grenzen aan de plek waar brand is ontstaan ontruimd. De brand lijkt ook te zijn overgeslagen naar een van de naastgelegen woningen. Daar is de brandweer ook naar binnen gegaan.

Blussen van buitenaf

Zo'n twee uur nadat de brand was uitgebroken sloegen de vlammen nog steeds uit het dak van het huis. De brandweer was toen inmiddels weer uit de woning en bluste alleen nog van buitenaf.

